

Депутаты Европарламента призвали Россию допустить Миссию наблюдателей ЕС на оккупированные территории Грузии

07.08.2021 19:08



Дмитрий Беляев



«Призываем Российскую Федерацию предоставить Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) беспрепятственный доступ в оба оккупированных региона Грузии и положить конец систематическим нарушениям прав человека», — об этом говорится в совместном письме депутатов Европарламента, опубликованном в связи 13-ой годовщиной российской военной агрессии против Грузии 2008 года и продолжающейся российской оккупацией грузинских территорий.



Письмо подписали: председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, глава делегации по Южному Кавказу Марина Калиеран и постоянный докладчик Европейского парламента по Грузии Свен Миксер.



Согласно позиции европарламентариев, несмотря на вызовы, создаваемые сложной геополитической ситуацией, граждане Грузии являются частью европейской семьи, которые свободно и большинством голосов выбрали путь евроатлантической интеграции.



«К сожалению, жители Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии не могут реализовать свои политические и гражданские права как граждане Грузии и воспользоваться усиленным социально-экономическим развитием, обусловленным Соглашением об ассоциации с ЕС, поскольку продолжают испытывать на себе беды, создаваемые российской оккупацией», — говорится в письме.



По заявлению европарламентариев, правительство Грузии заслуживает похвалы за свою готовность к диалогу, отраженную в амбициозной инициативе «Шаг к лучшему будущему», направленной на содействие торговле, образованию и мобильности граждан, проживающих по обе стороны административной границы.



«Мы твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и полны решимости внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта, в том числе посредством полного выполнения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутого при посредничестве ЕС, Женевских международных дискуссий, деятельности МНЕС и усилий спецпредставителя ЕС по кризисам на Кавказе и в Грузии.



Призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня. Кроме того, мы призываем Российскую Федерацию как страну, де-факто осуществляющую контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом / Южной Осетией (как это подчеркнул Европейский суд по правам человека в своем решении от 21 января 2021 года по межгосударственному иску Грузии против России): обеспечить беспрепятственный доступ МНЕС в оба оккупированных региона; отказаться от процесса активной «бордеризации»; прекратить систематические нарушения прав человека, особенно совершаемых на этнической почве, чтобы за эти нарушения была обеспечена ответственность перед правосудием; и позволить вынужденно перемещенным лицам достойно и безопасно вернуться на землю предков», — говорится в совместном письме европарламентариев.





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