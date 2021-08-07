

Лейбористская партия Грузии выдвинула своего кандидата в мэры Тбилиси

07.08.2021 20:19





Лейбористская партия Грузии выдвинула своих кандидатов в мэры и председателя сакребуло Тбилиси на октябрьских выборах в органы самоуправления.



Кандидатов представил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.



По словам Нателашвили, Михаил Кумсишвили будет кандидатом в мэры Тбилиси, а Лаша Чхартишвили будет бороться за председательство в сакребуло столицы (горсовете).





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