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Лейбористская партия Грузии выдвинула своего кандидата в мэры Тбилиси
07.08.2021 20:19
Лейбористская партия Грузии выдвинула своих кандидатов в мэры и председателя сакребуло Тбилиси на октябрьских выборах в органы самоуправления.
Кандидатов представил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.
По словам Нателашвили, Михаил Кумсишвили будет кандидатом в мэры Тбилиси, а Лаша Чхартишвили будет бороться за председательство в сакребуло столицы (горсовете).
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