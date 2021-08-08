

Зурабишвили: Думаю, что события 5 июля можно было предотвратить

08.08.2021 00:02





Думаю, что события 5 июля можно было предотвратить, — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телекомпании «Имеди».



Саломе Зурабишвили отметила, что «не понимает такого рода насилия в отношении журналистов».



«Думаю, это насилие можно было предотвратить. Как только было объявлено, что в церкви Кашвэти пройдут две молитвы, утром я прошла перед церковью и увидела, что собравшиеся там люди явно пришли не молиться.



Когда находишься во власти, обязательно нужно осуществлять превенцию подобных фактов. Защита правопорядка — это первостепенная обязанность власти, и очень печально, что в этом участвовали и некоторые представители церкви, пусть даже на уровне заявлений. Что еще более прискорбно, так это то, что патриарх всю жизнь посвятил тому, что не происходило никаких противостояний ни внутри церкви, ни общества. Для него должно быть огромной болью то, что такие вещи происходят сегодня в церкви», — сказала Саломе Зурабишвили.





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