

Представители властей Грузии почтили память погибших в Августовской войне

08.08.2021 13:48





Представители властей Грузии почтили память погибших в Августовской войне на мемориальной братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены герои, павшие при отражении российской военной агрессии против Грузии в ходе Августовской войны 2008 года.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Каха Кучава, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр обороны Джаншер Бурчуладзе, государственный министр по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани, а также посол Украины в Грузии Игорь Долгов возложили венки и цветы к Мемориалу павших героев.



Исполнилось 13 лет после российско-грузинской августовской войны 2008 года. Война унесла жизни более 400 граждан Грузии, в том числе 170 военнослужащих, увечья и ранения получили 2232 человека, в том числе 1045 военнослужащих. Активная фаза российской агрессии продлилась пять дней, а прекращение активных боевых действий стало возможным только в результате активизации международного сообщества. Вскоре после окончания войны Россия признала независимость Абхазии и «Южной Осетии». РФ до сих пор не выполнила Соглашение о прекращении огня, подписанное в 2008 году.



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