

Кучава: Никогда не должно повториться то, что мы видели 5-6 июля

08.08.2021 13:55





Я и сегодня повторю — то, что мы увидели 5-6 июля, больше не должно повториться. Очень важно, чтобы агрессия, которую мы наблюдали против журналистов, не только не повторилась, но и все виновные были примерно наказаны, — сказал председатель парламента Грузии Каха Кучава в связи с событиями 5-6 июля.



По мнению председателя грузинского парламента, это было нападение на журналистов, организованное определенными группами.



«Нельзя забывать, что организаторы должны быть выявлены и обязательно наказаны. Имеются также соответствующие видеозаписи, и, насколько мне известно, интенсивно даются свидетельские показания для расследования. Но самое главное — я лично не верю, что это была спонтанная история. Это действительно было нападение на журналистов, организованное определенными группами», — сказал Кучава.



Напомним, 5 июля в Тбилиси участники контракции против «Тбилиси Прайд» осуществили серию нападений на журналистов и гражданских активистов, в том числе пострадали 53 человека. Представители агрессивных групп также ворвались в офис организации «Позор», где физически расправились со съемочной группой «тв Пирвели». Особенно сильно пострадал оператор Лексо Лашкарава, который скончался спустя несколько дней. Следствие о причинах смерти Лашкарава продолжается. Также продолжается расследование по событиям 5-6 июля в Тбилиси.





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