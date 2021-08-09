

Президент Литвы: агрессивное поведение Москвы увеличивается по размаху и изощренности

09.08.2021 12:16





Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину российско-грузинской войны 2008 года призвал остановить Москву, заявив, что ее агрессивная политика становится все более масштабной. Об этом он написал в своем Twitter.



«13 лет прошло со времени войны России против Грузии. Грузия потеряла 20% своей территории. Ползучая аннексия продолжается. И мы видим ту же агрессивную модель поведения Москвы, увеличивающуюся по размаху, интенсивности, географии и изощренности. Это должно быть остановлено, мы уже слышали достаточно тревожных звонков».





Ранее заявление по случаю 13-й годовщины российско-грузинской войны сделало и министерство иностранных дел Литвы. В МИДе напомнили, что Москва по-прежнему отказывается выполнять Соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве ЕС.



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