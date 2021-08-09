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Гарибашвили обещает поднять зарплаты госслужащим - впереди выборы
09.08.2021 13:53
По информации премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, зарплаты публичных служащих повысятся с января 2022 года.
Как пояснил Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства, люди, занятые на государственной службе, не видят мотивации, и в течение лет зарплаты публичных служащих не повышались.
По его словам, удвоятся и зарплаты мэров, поскольку невообразимо, чтобы мэр работал за 2 000 лари и служил огромному городу.
«Зарплаты мэров составляют 1800-2000 лари, что абсолютно не соответствует сегодняшней реальности. В течение лет зарплаты госслужащих не повышались, если не считать нескольких локальных решений.
Несколько дней назад Министерство финансов выступило с инициативой и заявило, что с января 2022 года мы начнем поэтапно повышать зарплаты публичных служащих, и это необходимо, поскольку люди, занятые на государственной службе, не видят мотивации, мы не выдерживаем конкуренции с частным сектором, поэтому необходимо решать этот вопрос. Мы увеличим зарплаты мэров, и практически они удвоятся. Невообразимо, чтобы мэр работал за 2 000 лари и служил огромному городу. Этот вопрос нуждается в своевременном решении, что мы обязательно и уладим», - отметил Ираклий Гарибашвили.
Напомним, что 2 октября в Грузии назначены выборы в местные органы самоуправления.
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