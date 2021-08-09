

«Мечта» начинает подкупать госслужащих

09.08.2021 14:00





«Инициатива премьер-министра о повышении зарплаты госслужащим действительно производит впечатление, что она предназначена для завоевания сердец избирателей», - заявила CNews аналитик по выборам неправительственной организации АМЮГ Мариам Лацабидзе.



По ее словам, этим заявлением партия власти ставит оппозиционные партии в неравные условия.



«Инициатива премьер-министра действительно оставляет впечатление, что он преследует предвыборные цели и нацелен на завоевание сердец избирателей. Особенно проблематичным здесь является тот факт, что именно во время избирательной кампании происходит анонсирование о такой инициативе. В реальности, это не такой вопрос, который нужно решать сейчас, и здесь нет никакого форс-мажора. Соответственно, такая инициатива могла быть представлена премьер-министром задолго до кампании или даже вообще после выборов. Следовательно, когда представление таких инициатив происходит во время предвыборной кампании, которые содержат признаки, служащие интересам партии, это стирает границу между государством и партией и изначально ставит оппозиционные партии в неравные условия. Соответственно это является важной проблемой», - заявила CNews Мариам Лацабидзе.



Сегодня, 9 августа, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что с 2022 года зарплаты государственных служащих будут повышены, а зарплаты мэров будут удвоены.



Предвыборная кампания в стране официально началась с 3 августа. Выборы в местные органы самоуправление состоятся 2 октября.



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