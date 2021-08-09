

TI и ISFED объявили о выходе из состава Консультативной группы ЦИК Грузии

09.08.2021 16:08





Организации «Международная прозрачность – Грузия» (Transparency International – Georgia) и «Справедливые выборы» (ISFED) выходят из состава Консультативной группы ЦИК Грузии. Об решении объявили в совместном заявлении сегодня, 8 августа.



Согласно поправкам в Избирательный кодекс Грузии в июне 2021 года, в течение 10 дней со дня назначения выборов должна быть сформирована консультативная группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в составе не менее 9 и не более 15 членов для представлять в ЦИК рекомендации по избирательным спорам.



Консультативная группа должна состоять из представителя Аппарата Народного защитника Грузии и международных и/или местных экспертов, выбранных организациями наблюдателями. С этой целью ЦИК разработала постановление согласно которому, не менее 7 и не более 11 кандидатов из числа членов группы были бы представлены в ЦИК местными наблюдательными организациями.



Центральна избирательная комиссия (ЦИК) также пригласила организации «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» выбрать членов группы, на что они изначально согласились. Однако, по мнению организаций, состав организаций, занимающихся отбором членов Консультативной группы, и процедура принятия решений, не могут обеспечить «отбор квалифицированных и надежных людей».



«ЦИК пригласила все местные наблюдательные организации, которые были зарегистрированы в ЦИК во время последних трех всеобщих выборов, для участия в процедуре отбора членов консультативной группы. Во время первой встречи мы узнали, что 15 таких организаций наблюдателей выразили желание участвовать в этом процессе. К подавляющему числу этих организаций имеются серьезные вопросы относительно надежности, работы, хорошей репутации и финансовой прозрачности. Многие из них неоднократно получали негативные отзывы от авторитетных международных и местных наблюдательных организаций.



Кроме того, в постановлении ЦИК изначально говорилось, что организации наблюдатели должны выбирать членов консультативной группы на основе консенсуса. Однако 6 августа ЦИК внесла поправки в свое постановление, заявив, что, если члены консультативной группы не будут выбраны на основе консенсуса, тогда они будут избираться на основе голосования, и тогда они будут избраны, если их поддержит не менее двух третьих членов от состава избирателей. Это изменение позволяет укомплектовать Консультативную группу ЦИК наблюдателями с сомнительной репутацией», — заявили в организациях.



В этих обстоятельствах обе организации отказываются участвовать в процессе отбора членов Консультативной группы. По их мнению, несмотря на провозглашение амбициозных целей касательно изменения избирательной реформы, вызывает сомнение, что выбор как новых членов ЦИК, так и Консультативной группы повысит доверие к избирательной администрации.





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