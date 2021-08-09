

Статус полностью вакцинированного: Правила для иностранцев и граждан Грузии

09.08.2021 16:19





Граждане переболевшие ковидом и сделавшие прививку одной дозой вакцины, будут иметь тот же статус, что и привитые двумя дозами. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Гиорги Гибрадзе.



«С учетом мировой практики межведомственный координационный совет принял решение о том, что лица, перенесшие ковид будут приравнены с полностью вакцинированными, даже они сделали одну, а не две прививки вакциной», — сказал он.



На данный момент в Грузии не существует правил дающих полностью привитым гражданам какие либо привилегии. Справки о полном курсе вакцинации требуются только при пересечении границы.



Позже заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния объяснила, что в некоторых странах признают граждан переболевших ковидом и сделавшим одну прививку от вируса как полностью вакцинированных.



По ее словам, речь идет о том, что если человек получил статус полностью вакцинированного в своей стране, Грузия также признает его статус.



Однако Габуния отметила, что такой протокол не распространяется на граждан Грузии и для получения статуса полностью вакцинированного жителям страны необходимо пройти полный курс вакцинации, т.е. сделать две прививки.



«В данном случае мы говорим о том, что страны, которые признают подобный тип протокола, были признанными и у нас. То есть, если человек уже получил статус полностью вакцинированного в своей стране, мы также должны это признать, так как по их протоколу, человек, перенесший болезнь, считается полностью вакцинированным, если он сделал одну вакцину. У нас такой же принцип не действует. Во всех случаях нам нужны две прививки», — заявила Тамар Габуния.



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