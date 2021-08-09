

Залкалиани представил десятилетний план действий министерства иностранных дел

09.08.2021 16:31





Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани представил общественности десятилетний план действий министерства «Внешняя политика, ориентированная на западные ценности и интересы страны: 10-летнее видение — 10 целей».



На мероприятии, которое открыл глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, присутствовали представители законодательной и исполнительной власти страны, международных организаций и дипломатического корпуса.



Как сообщили в МИД, в своем выступлении Давид Залкалиани подробно рассказал о важности внешней политики для развития страны и обеспечения национальной безопасности, а также о необходимости постановки четких целей и задач в этом отношении.



«Основная цель нашей деятельности — укрепление суверенитета и восстановление территориальной целостности Грузии, а также закрепленного в Конституции Грузии исторического выбора грузинского народа — присоединение к Евросоюзу и Североатлантическому Альянсу», — заявил министр.



По его словам, впервые в истории ведомства был составлен 10-летний план, который определил, где Грузия должна быть через 10 лет, как с точки зрения восстановления страны, так и с точки зрения позиционирования на международной арене.



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