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Залкалиани представил десятилетний план действий министерства иностранных дел
09.08.2021 16:31
Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани представил общественности десятилетний план действий министерства «Внешняя политика, ориентированная на западные ценности и интересы страны: 10-летнее видение — 10 целей».
На мероприятии, которое открыл глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, присутствовали представители законодательной и исполнительной власти страны, международных организаций и дипломатического корпуса.
Как сообщили в МИД, в своем выступлении Давид Залкалиани подробно рассказал о важности внешней политики для развития страны и обеспечения национальной безопасности, а также о необходимости постановки четких целей и задач в этом отношении.
«Основная цель нашей деятельности — укрепление суверенитета и восстановление территориальной целостности Грузии, а также закрепленного в Конституции Грузии исторического выбора грузинского народа — присоединение к Евросоюзу и Североатлантическому Альянсу», — заявил министр.
По его словам, впервые в истории ведомства был составлен 10-летний план, который определил, где Грузия должна быть через 10 лет, как с точки зрения восстановления страны, так и с точки зрения позиционирования на международной арене.
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