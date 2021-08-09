

Залкалиани: Совершенно неприемлемо и невообразимо, чтобы в 21-м веке строили нам нам Берлинскую стену в самом сердце Грузии

09.08.2021 17:35





Совершенно неприемлемо и невообразимо, что в 21-м веке оккупационная сила строит нам Берлинскую стену в самом сердце Грузии, в восточной части Европы, - заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на представлении десятилетнего плана действий ведомства.



Он сказал по поводу 13-й годовщины августовской войны и осуществленной Россией агрессии.



«Тринадцать лет назад мы увидели в этой стране атаку России на основывающий на правилах международный порядок и попытку изменить силовым путем государственные границы суверенной страны на европейском континенте, за которой позднее последовали аннексия Крыма, события на востоке Украины и использование инструментов гибридной войны Россией и в других странах», - заявил министр.



По его же словам, эти действия и агрессия России перевернули вверх дном систему европейской безопасности и создали очаги дестабилизации в Черноморском регионе.



Министр акцентировал внимание и на вызовах, возникших в результате оккупации территорий Грузии, как у населения всей страны, так и у жителей Абхазии и Цхинвальского региона.



«Наши абхазские и осетинские соотечественники не могут разделить значительные достижения Грузии, в первую очередь блага, которые приносят демократизация, развитие и европейская и евроатлантическая интеграция», - пояснил Залкалиани.



По заявлению первого дипломата страны, власти Грузии не жалеют усилий для того, чтобы при поддержке и действенного участия международного сообщества произошли деоккупация Грузии, мирное урегулирование конфликта, примирение разделенных оккупационной линией обществ и объединение страны.



«Мы недавно начали важнейший процесс – создали правительственную стратегию по деоккупациии и мирному урегулированию конфликта. Это будет общенациональный процесс, к которому будут привлечены не только государственные ведомства, исполнительные и законодательные органы, а и широкая общественность – представители исследовательских центров и НПО, эксперты и академические круги, группы вынужденно перемещенных и пострадавших в результате конфликта людей», - отметил Залкалиани.



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