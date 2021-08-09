

Премьер-министр Грузии встретится с президентом Турции в конце года

09.08.2021 17:38





У нас крепкое стратегическое партнерство с Турцией и, естественно, мы уделяем большое внимание дружбе и сотрудничеству с этой страной, -заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на презентации десятилетнего плана развития министерства иностранных дел.



По словам главы правительства, с этой целью несколько лет назад был запущен стратегический диалог на высоком уровне, который будет активизирован.



«У меня был успешный визит и встреча с президентом Эрдоганом, по инициативе которого эта стратегическая встреча на высоком уровне состоится в конце этого года», - сказал Ираклий Гарибашвили.



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