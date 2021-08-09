

Посол США: для укрепления демократии в Грузии не хватает политической воли

09.08.2021 19:00

"СОВА"



Если грузинские политические лидеры действительно хотят положить конец поляризации в стране, у них есть дорожная карта для этого. Такое заявление сделала посол США в Тбилиси Келли Дэгнан.



По словам американского дипломата, соглашение, достигнутое сторонами при посредничестве Запада, включает все важные реформы, которые необходимы для будущего грузинской демократии. Но в стране не нахватает политической воли для реализации документа.



«Политические лидеры Грузии совместно разработали дорожную карту – соглашение от 19 апреля, в котором изложены все важные реформы, которые необходимо провести для укрепления демократии и экономики. Это важные шаги для будущего Грузии. Все механизмы есть, все важные реформы, которые следует начать в процессе усиления демократии в Грузии, – очевидны. Единственное, чего не хватает, это политическая воля», — заявила Дэгнан.



Напомним, 28 июля правящая партия «Грузинская мечта» заявила о своем выходе из соглашения Шарля Мишеля – документа по урегулированию внутриполитического кризиса, подписанного властями и большей частью оппозиции при посредничестве президента Европейского совета.



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