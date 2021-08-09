

Минздрав: Тикарадзе – У нас серьезный дефицит коечного фонда

09.08.2021 19:47





По информации министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, в стране серьезный дефицит коечного фонда.



По оценке министра, сложная эпидемиологическая ситуация явно отражается на госпитальном секторе.



«Сейчас у нас весьма сложная эпидемиологическая обстановка, и это уже явно отражается на госпитальном секторе, поскольку у нас серьезный дефицит коечного фонда. Со своей стороны Минздрав всячески старается максимально мобилизовать коечный фонд. Кроме того, с помощью наших ЮЛПП мы активно управляем потоками пациентов. На сегодняшний день уверенно можем сказать, что пока еще ни один пациент не оставался без внимания врача, однако, следует отметить, что необходимо ужесточение всех мер.



Разумеется, мы продолжим работу и наблюдение за эпидситуацией. В случае необходимости обратимся с дополнительной просьбой к совету», - заявила Тикарадзе.



На вопрос о том, насколько последовательны решения координационного совета в направлении эпидемиологических регуляций, ведь обязательное ношение масок на открытом пространстве было отменено всего лишь месяц назад, министр заявила, что Грузия не является страной-исключением, и решения по регуляциям меняются в соответствии с эпидобстановкой.



«Важно, что происходит правильная коммуникация, осуществляется постоянный мониторинг эпидситуации и, исходя и мониторинга, даются соответствующие рекомендации, что важно для улучшения эпидобстановки и правильного реагирования на нее», - завила министр.



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