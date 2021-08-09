

В Батуми сложная эпидемиологическая ситуация - глава правительства Аджарии

09.08.2021 19:50





"Эпидемиологическая ситуация в Батуми сложная", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.



По его словам, все предусмотренные законом мероприятия будут строго контролироваться.



"Все, будь то ночные клубы, свадебно-банкетные залы, будут оштрафованы в соответствии с законом. Не исключено, что они будут закрыты, потому что сейчас нужны действенные шаги, чтобы иметь возможность эффективно управлять эпидемией", — об этом заявил Торнике Рижвадзе.



Для справки, из 2 236 случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в Грузии, 499 подтверждены в Аджарии.



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