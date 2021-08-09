|
|
|
В Батуми сложная эпидемиологическая ситуация - глава правительства Аджарии
09.08.2021 19:50
"Эпидемиологическая ситуация в Батуми сложная", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
По его словам, все предусмотренные законом мероприятия будут строго контролироваться.
"Все, будь то ночные клубы, свадебно-банкетные залы, будут оштрафованы в соответствии с законом. Не исключено, что они будут закрыты, потому что сейчас нужны действенные шаги, чтобы иметь возможность эффективно управлять эпидемией", — об этом заявил Торнике Рижвадзе.
Для справки, из 2 236 случаев заражения коронавирусом, выявленных сегодня в Грузии, 499 подтверждены в Аджарии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна