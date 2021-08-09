

В «Европейской Грузии» связывают повышение зарплат госслужащих с предстоящими выборами

09.08.2021 20:22





Анонсированный рост зарплат государственных служащих может создать дополнительные риски непотизма в Грузии и послужить использованию административного ресурса на предстоящих выборах в местные органы власти. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Нониашвили.



«Ираклий Гарибашвили анонсировал рост зарплат государственных служащих, что по сути означает еще больший рост машины непотизма и сбор административных ресурсов для того, чтобы с использованием этих людей власти выиграли выборы», — заявил Нониашвили.



Оппозиционер призвал правительство отказаться от этих планов. Канделаки считает, что власти должны сократить бюрократический аппарат и «бесполезные» государственные агентства, чтобы высвободить финансовые ресурсы для удовлетворения реальных потребностей населения.



Член «Европейской Грузии» перечислил несколько ведомств, которые, по его мнению, следует немедленно упразднить. В их числе он назвал «Компанию по управлению урожаем», «Агентство частного и государственного сотрудничества», а также «Агентство по конкуренции» и «Духовный центр». По его словам, годовой бюджет двух последних ведомств составляет 225 тысяч лари и 2 миллиона лари соответственно.



«Функция этого «Духовного центра» — духовное развитие абхазского общества, а также продвижение духовных и материальных ценностей. человечества, сохранение духовного наследия и устойчивое развитие. Мы это финансируем», — подчеркнул Нониашвили.



Ранее сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что с января 2022 года в Грузии увеличатся зарплаты государственных служащих, а мэры городов будут получать в два раза больше – как минимум 4 тысячи лари в месяц. Он подчеркнул, что зарплаты государственных служащих не повышались на протяжении лет, из-за чего чиновники «не видят мотивации», а государственный сектор «не выдерживает конкуренции с частным».



Заявление премьера совпало с предвыборным периодом. Через два месяца, 2 октября, в Грузии пройдут выборы в органы местной власти. На них жители выберут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.



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