

Для путешественников из ряда стран упростили правила въезда в Грузию

09.08.2021 20:44





Власти Грузии расширили список стран, гражданам которых для въезда на территорию государства достаточно пройти тест на коронавирус. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте законодательного вестника.



Правила въезда упростили для путешественников из Иордании, Ливана и Ирака. Теперь граждане и резиденты этих стран смогут въехать в Грузию, имея на руках только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до поездки, – у них не потребуют предоставить паспорт вакцинации или отбыть карантин. На третий день пребывания в Грузии им придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет.



До сих пор подобные правила распространялись на следующие страны: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония и Босния и Герцеговина.



Также приехать в Грузию могут практически все вакцинированные против COVID-19 иностранцы. Единственное исключение – лица, побывавшие в Индии за последние две недели.



Все иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае необходимости, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции.



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