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ЦИК Грузии определила порядковые номера избирательных субъектов к местным выборам
09.08.2021 22:16
Центральная избирательная комиссия Грузии 8 августа определила порядковые номера избирательных субъектов к выборам в органы местного самоуправления, которые назначены на 2 октября этого года.
По данным ЦИК, для предстоящих выборов зарегистрировано 50 избирательных субъектов. 9 июля ЦИК уже присвоила порядковые номера тем политическим объединениям, которые по результатам предыдущих парламентских выборов получили государственное финансирование или набрали 0,75% и более голосов на пропорциональных выборах.
В результате жеребьевки на выборах 2 октября избирательные субъекты будут пользоваться следующими избирательными номерами:
N1 — Третья сила (Стратегия Агмашенебели);
N2 — Европейская Грузия — Движение за свободу;
N3 — Нино Бурджанадзе — Демократическое движение Единая Грузия;
N4 — Движение Государство ради народа;
N5 — Единое национальное движение;
N6 — Европейские демократы;
N7 — Алеко Элисашвили — Граждане;
N8 — Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии;
N9 — Лело;
N10 — Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии;
N11 — Республиканцы;
N12 – Закон и справедливость;
N13 — Грузия;
N14 – Гоги Цулаия Новые христианские демократы;
N15 — Отечество;
N16 — Зеленая Земля;
N17 — Реформер;
N18 — Джонди Багатурия — Грузинская труппа;
N19 — Европейские социалисты;
N20 — Георгий Лагидзе — Будущая Грузия;
N21 — Прогресс и свобода;
N22 — Партия развития Грузии;
N23 — Наша единая Грузия;
N24 — Социал-демократическая партия Грузии;
N25 — Гахария — За Грузию;
N26 — Свободный выбор — Новая альтернатива;
N27 — Белые;
N28 — Национально-демократическая партия (НДП);
N29 — Мамука Тускадзе — За социальную справедливость;
N30 — Социалистическая партия трудящихся;
N31 – ЭРИ (Единство, сущность, надежда);
N32 — Елена Хоштария — Пора;
N33 — Эка Беселия — За справедливость;
N34 — Левый альянс;
N35 — Давид Чичинадзе — Трибуна;
N36 — Гирчи;
N37 — Свободная Грузия (Заза Хатиашвили, Каха Кукава, Григол Джоджуа);
N38 — Тамаз Мечиаури За единую Грузию;
N39 – Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа;
N40 — Сахе +;
N41 — Грузинская мечта — Демократическая Грузия;
N42 — Альянс демократов;
N43 — Третий путь;
N44 — Народная партия;
N45 — Зураб Гирчи Джапаридзе: Гирчи — больше свободы;
N46 – Евроатлантический путь Грузии;
N47 — Свободные демократы;
N48 — Ана Долидзе — За народ;
N49 — Реформаторы;
N50 — Гачечиладзе — Партия зеленых
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