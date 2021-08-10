

Служба инспекции труда усиливает надзор за выполнением ковид-ограничений

10.08.2021 12:58





Служба инспекции труда усиливает надзор за выполнением ковид-ограничений. Информацию об этом распространяет Служба инспекции труда Грузии.



По их же сообщению, наряду с соблюдением секторальных рекомендаций, основной акцент будет делаться на организации запрещенных мероприятий и, в случае нарушения запретов, связанных с мероприятиями, физическое лицо будет оштрафовано на 2 000 лари, а юридическое лицо – на 10 000 лари.



«Группы инспекторов обеспечат контроль исполнения установленных ограничений в масштабе всей страны, в координации с другими надзорными ведомствами. Оперирование будет осуществляться во всех региональных центрах. Наряду с соблюдением секторальных рекомендаций, основной акцент будет делаться на организации запрещенных мероприятий. В случае выявления нарушения, будут приняты предполагаемые законом меры. Физическое лицо будет оштрафовано на 2 000 лари, а юридическое лицо – на 10 000 лари. Нарушение предполагает и уголовную ответственность. В случае критического несоответствия объект будет опечатан.



Инициатива об ужесточении контроля соблюдения ограничений принадлежит координационному совету страны. Согласно действующим к этому времени регуляциям, запрещены социальные и крупномасштабные развлекательные мероприятия», - говорится в информации.



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