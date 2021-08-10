

Ковид-ограничения не вводятся из-за боязни «Мечты» проиграть выборы - СМИ

10.08.2021 14:12





На состоявшемся 5 августа Координационном Совете действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вступил в противостояние с группой врачей и эпидемиологов.



Как сообщает агентство «ИнтерэкспрессНьюс», Гарибашвили вступил в противостояние с руководителем Национального центра по контролю заболеваний Амираном Гамкрелидзе и его заместителем Паатой Имнадзе. Имела место словесная перепалка и с другими приглашенными эпидемиологами.



На заседании Координационного Совета группа врачей потребовала от Ираклия Гарибашвили ввести ограничения. Эксперты считают, что в случае отказа от регуляций невозможно будет контролировать эпидемическую ситуацию, на что Гарибашвили заявил, что если он введет ограничения, то окажется в политически невыгодном положении и проиграет выборы.



Как сообщает агентство со ссылкой на свои источники, после этой реплики специалисты пытались убедить премьер-министра в обратном, однако этот факт вызвал раздражение премьер-министра, что привело к разговору на повышенных тонах.



Покинувший заседание Координационного совета Паата Имнадзе заявил журналистам, что он лично рекомендовал, чтобы для вакцинированных не было ограничений, а ввести ограничения для тех, кто не вакцинирован, что Гарибашвили не разделяет.



«Единственный способ, которым мы можем защитить жизнь населения, это еще больше активизировать вакцинацию. Моя личная рекомендация – прививка, срочная вакцинация для всех, а что касается ограничений, то моя личная рекомендация заключается в том, чтобы для вакцинированных не было ограничений, , а ввести ограничения для тех, кто не вакцинирован», - заявил Имнадзе 5 августа.



Ограничения поддержала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, она сказала премьер-министру, что система здравоохранения через несколько дней не сможет обслужить пациентов из-за нехватки мест.



Ежедневно в Грузии инфицируется более 4000 человек, и эта динамика длится несколько дней. Смертность на душу населения, слишком большая и превышает 30 человек в день. За последние сутки умерло рекордное число граждан - 54.





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