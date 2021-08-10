

Тикарадзе: Обязательная вакцинация на данном этапе не рассматривается

10.08.2021 15:08





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе не исключает возможности внедрения в практику обязательной вакцинации для определенных сегментов.



Об этом министр заявила журналистам. Однако, как отметила Тикарадзе, пока что обязательная вакцинация не обсуждается.



«На данном этапе мы не обсуждаем обязательную вакцинацию, однако, может наступить момент, когда вакцинация для представителей определенных сегментов, как в других странах, будет и у нас внедрена в практику. Но я уверена, что мы сможем избежать подобных требований и предписаний со стороны государства», - заявила Тикарадзе.



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