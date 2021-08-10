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Каладзе: Вакцина единственное средство, которое защищает нас от смерти
10.08.2021 15:10
«Я хотел бы попросить население нашей страны максимально постараться сделать вакцину, это единственное средство, которое защищает нас от смерти», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Каладзе призывает граждан к активной вакцинации и соблюдению регуляций.
«Мы будем действовать так, как позволяет нам пандемия, есть много средств для проведения кампании, и мы будем использовать все методы для максимальной защиты населения, а также самих себя. В целом, процесс вакцинации важен, и я хотел бы попросить жителей нашей страны максимально постараться сделать вакцину, это единственное средство, которое защищает нас от смерти. Самое главное — это разумность каждого из нас с той точки зрения, что нужно носить маску, несмотря на то, что, например, я дважды привился, и я максимально стараюсь носить маску, тем более, когда вокруг много людей. Я прошу всех пройти вакцинацию», — заявил Каладзе.
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