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«Грузинская мечта» выдвинула Кенана Омарова кандидатом в мэры Марнеули
10.08.2021 15:42
«Грузинская мечта» выдвинула Кенана Омарова в мэры Марнеули. На представлении кандидата присутствовали премьер-министр Грузии, спикер парламента и депутаты.
«Марнеули славится своим трудолюбивыми жителями, поэтому это важный город для экономики Грузии. Уверен, что марнеульцы сделают правильный выбор и доверят мне управление городом, что станет гарантией того, что все текущие проекты будут реализованы полностью», - сказал кандидат в мэры Марнеули Кенан Омаров.
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