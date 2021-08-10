

Дэниел Фрид «Мечте»: подумайте о стране, разве вы не хотите быть лидерами независимой страны?

10.08.2021 16:13





В интервью «Голосу Америки» американский дипломат и бывший сотрудник Госдепартамента Дэниел Фрид вспомнил события августа 2008 года, а также затронул текущую политическую ситуацию в стране.



Фрид отметил, что поляризованная среда, разделенная и ослабленная Грузия в интересах России. Фрид на «Грузинскую мечту» как на правящую партию возлагает большую ответственность за политическую поляризацию . Дипломат призывает «Грузинскую мечту» задуматься о стране.



«Подумайте о стране! Я бы сказал это «Грузинской мечте»: разве вы не хотите быть лидерами независимой страны? Русские хотят, чтобы вы были их марионетками. А оппозиционным партиям я бы сказал, что целью оппозиции должно быть создание условий для лучшего управления, а не только хаос. Это не должно быть маневрированием только между элитами», - говорит Фрид.



Дэниел Фрид обращается к правящей партии и оппозиции, и отмечает, что для США не имеет значения, какая политическая сила будет у власти, однако США беспокоят «основанные на верховенстве закона демократические, свободные рыночные преобразования в Грузии».



«Нас не волнует, какая партия управляет Грузией, «Грузинская мечта», «Единое национальное движение» или кто-либо еще. Это не наша работа. Однако мы обеспокоены основанными на верховенстве закона демократическими, свободными рыночными преобразованиями в Грузии. Мы поддерживаем любую партию, которая продвигает страну в этом направлении, и мы скептически относимся ко всем, кто этого не сделает. Мы не были ни за, ни против Саакашвили, ни за, ни против Иванишвили. Вопрос в том, что они делали в период своего лидерства?



Путину нравятся коррумпированные, разделенные страны, поскольку ими легче управлять. Ему нравилась Украина во времена правления Януковича. Ему нравятся олигархии. Ему не очень нравится Лукашенко, но он предпочтительней его демократической альтернативе, людям, которые представляют массовое демократическое движение в Беларуси», - говорит Фрид.



Даниэль Фрид также говорил и о событиях 5 июля. Он отмечает, что выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили поощрили насилие.



«Было возмутительным, что премьер-министр Грузии, казалось, поощрял жестокие нападения на демонстрантов ЛГБТК. И в результате этих нападений последовала смерть журналиста. Грузия, как свободная страна, может решать, какой будет ее политика по таким вопросам, но с достойным уважением, чтобы не казалось, что как будто бы поддерживает насилие на улицах, а это очень важно», - сказал Фрид.

Дипломат говорит, Грузия рискует потерять те усилия, которые она приложила для создания европейского будущего. Однако, если Грузия хочет европейского будущего, у нее есть такая возможность, и для этого ее следует укреплять изнутри. Фрид отмечает, что на руководящих должностях в администрации Джо Байдена есть много людей, которые активно поддерживают Грузию, среди которых государственный секретарь Энтони Блинкен и заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд.

«Грузия многого достигла. У нее есть фундамент, на котором она может многое построить. Как я уже сказал, у нее есть политическая традиция, которая включает в себя либеральные, европейские ценности ...» - сказал Дэниел Фрид.





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