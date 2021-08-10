

Еврокомиссия увеличила пакет помощи для вакцинации в странах Восточного партнерства

10.08.2021 19:20





Европейская комиссия увеличила с 40 до 75 млн евро свой пакет помощи для развертывания вакцинации против COVID-19 и ускорения кампаний иммунизации в шести странах Восточного партнерства, говорится в заявлении на официальном сайте Еврокомисии.



«С помощью нового пакета помощи в размере 35 млн евро ЕС стремится существенно расширить доступ к вакцинам в регионе Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, облегчая обмен вакцинами между странами-членами ЕС и возмещая расходы», — говорится в заявлении.



Это дополнение к первому пакету поддержки на 40 млн евро, начавшегося в феврале. В рамках программы по всему региону были предоставлены более 11 млн единиц средств индивидуальной защиты, 12 тыс. лабораторных наборов, более 1500 аппаратов ИВЛ, концентраторы кислорода и пульсоксиметры, а также более 20 тыс. наборов для ПЦР-тестирования.



Новый пакет будет поддерживать эффективное развертывание вакцин, полученных партнерами непосредственно через механизм обмена вакцинами ЕС и косвенно через программу ООН COVAX и прямые закупки у производителей вакцин против COVID-19.



«Евросоюз привержен поддержке наших восточных соседей в ускорении вакцинации, поскольку это будет иметь решающее значение для завершения пандемии и начала социально-экономического восстановления в регионе. Мы заботимся о наших партнерах», — заявил еврокомиссар ЕС по политике соседства и расширению Оливер Вархели.





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