

Аппарат Народного защитника поможет гражданам зарегистрироваться на вакцинацию

10.08.2021 21:34





Народный защитник выступила с заявлением, в котором отмечается, что Аппарат народного защитника будет оказывать помощь заинтересованным лицам в процессе регистрации на вакцинацию.



«Учитывая тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Грузии и жизненно важное значение вакцинации, Аппарат народного защитника Грузии готов помочь заинтересованным лицам в процессе регистрации на вакцинацию, тем самым облегчить данный процесс гражданам.



Если вы не можете самостоятельно зарегистрироваться на вакцинацию, наши сотрудники готовы вам помочь.



Народный защитник Грузии еще раз призывает всех пройти вакцинацию, чтобы спасти свою жизнь и жизни других!», - отмечается в заявлении.



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