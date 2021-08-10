

Между президентами Грузии и Турции состоялся телефонный разговор

10.08.2021 22:50





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



В ходе разговора президент Грузии выразил солидарность с турецким народом, пострадавшим от масштабных пожаров, выразила соболезнования семьям погибших и пожелала им стойкости и успехов в борьбе со стихией.



Президент Турции поблагодарил за поддержку и солидарность и отметил, что Грузия является не только соседом и стратегическим партнером Турции, но и дружественной страной, и эту большую дружбу Грузия еще раз подтвердила в трудное время.



Стороны обсудили важность двусторонних, стратегических отношений между Грузией и Турцией, их развитие и необходимость углубления существующих возможностей в сферах инфраструктуры, энергетики и транспорта.



Президент Турции подтвердил решительную поддержку Турцией территориальной целостности Грузии.



Президент Грузии пригласила президента Турции посетить Грузию с официальным визитом.



Президенты выразили надежду, что совместные усилия позволят в ближайшее время преодолеть пандемию коронавируса и продолжить развитие и углубление партнерства между двумя странами.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





