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Между президентами Грузии и Турции состоялся телефонный разговор
10.08.2021 22:50
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поговорила по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе разговора президент Грузии выразил солидарность с турецким народом, пострадавшим от масштабных пожаров, выразила соболезнования семьям погибших и пожелала им стойкости и успехов в борьбе со стихией.
Президент Турции поблагодарил за поддержку и солидарность и отметил, что Грузия является не только соседом и стратегическим партнером Турции, но и дружественной страной, и эту большую дружбу Грузия еще раз подтвердила в трудное время.
Стороны обсудили важность двусторонних, стратегических отношений между Грузией и Турцией, их развитие и необходимость углубления существующих возможностей в сферах инфраструктуры, энергетики и транспорта.
Президент Турции подтвердил решительную поддержку Турцией территориальной целостности Грузии.
Президент Грузии пригласила президента Турции посетить Грузию с официальным визитом.
Президенты выразили надежду, что совместные усилия позволят в ближайшее время преодолеть пандемию коронавируса и продолжить развитие и углубление партнерства между двумя странами.
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