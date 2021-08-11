

Минобразования Грузии и ЮНИСЕФ обсуждают стратегию для вакцинации педагогов от COVID

11.08.2021 10:40





Министерство образования и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии проведут совместные мероприятия по популяризации вакцинации от коронавируса среди педагогов. Об этом было заявлено по итогам встречи главы Минобразования Михаила Чхенкели и представителя ЮНИСЕФ Гасана Халила.



Чхенкели подчеркнул, что для охраны здоровья школьников и студентов чрезвычайно важно привить от COVID-19 сотрудников системы образования. Он также проинформировал Халила о шагах, предпринятых для вакцинации представителей сферы. Как сообщил министр, во всех центрах иммунизации по Грузии есть дополнительные кабинеты для представителей сектора образования. Там педагоги могут сделать прививки без предварительной регистрации любой вакциной, доступной в стране.



«Созданы такие условия, чтобы работники сферы образования могли легко пройти вакцинацию и таким образом заботиться друг о друге и о следующем поколении», — приводит слова Чхенкели пресс-служба Минобразования.



Со своей стороны Халил сообщил, что ЮНИСЕФ проводит информационные встречи для учителей по всей Грузии о вакцинации против COVID-19. Ведут такие мероприятия известные эксперты в области здравоохранения и представители Национального центра по контролю заболеваний. По словам Халила, после встреч многие учителя решают принять участие в процессе иммунизации.



Эпидемиологи и члены правительства Грузии неоднократно отмечали, что от темпов вакцинации сотрудников образовательных учреждений могут зависеть сроки начала очного обучения. Несмотря на особые условия и ряд привилегий, вовлеченность учителей остается низкой. Согласно официальным данным Минобразования, по состоянию на 5 августа привиты были 1,1 тысячи сотрудников грузинских школ, из которых только 282 человека получили две дозы.



В целом число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 10 августа достигло 664 997. Это более 17,8% от всего населения Грузии. Обе дозы получили 204 234 граждан, что составляет 5,3% населения.



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