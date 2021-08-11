

Президент Грузии наградила младшего сержанта Александра Ониани орденом Национального героя,

11.08.2021 11:07





Решением президента Грузии высшей государственной наградой, Орденом Национального Героя Грузии, был награжден младший сержант Александр Ониани, однако из-за существующих ограничений церемония награждения не состоится сегодня в масштабе, которого заслуживает звание Национального героя, — об этом говорится в заявлении администрации президента Грузии.



По данным администрации, церемония награждения будет запланирована как только ограничений будут сняты.

«Прошло 13 лет со дня битвы при Шиндиси. Сегодня Грузия почтит бессмертную память 17 героев, отдавших себя свободе, независимости и территориальной целостности своей Родины.



11 августа 2008 года семнадцать грузинских солдат погибли в неравном бою с противником в селе Шиндиси.

Самопожертвование героев Шиндиси — это гордая страница истории Грузии, которая вместе с пролитой кровью питает надежду на будущее.



Страна, для солдат которой свобода родины и земля дороже, чем их собственная жизнь, не имеет права на печаль и отчаяние», — говорится в заявлении администрации президента.



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