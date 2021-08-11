

Гарибашвили - Герои Шиндиси создали пример одного из выдающихся самопожертвований нашей истории

11.08.2021 11:07





Герои Шиндиси создали пример одного из выдающихся самопожертвований нашей истории, я преклоняюсь перед светлой памятью героев, пожертвовавших собой за Родину, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал в социальной сети Facebook.



«11 августа — день 17 героев битвы при Шиндиси, которые создали пример одного из выдающихся самопожертвований нашей истории. Этот день убеждает нас в том, что не бывает больших или малых битв, ведь битвы любого масштаба могут стать уроком служения Родине для будущих поколений. «месте со всем грузинским обществом я преклоняюсь перед светлой памятью героев, пожертвовавших собой за Родину», — написал Ираклий Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





