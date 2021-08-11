

Зурабишвили: Самоотверженность героев Шиндиси – это вызывающая гордость страница истории Грузии

11.08.2021 11:38





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили – это вызывающая гордость страница истории Грузии, которая вместе с пролитой кровью питает надежду на будущее.



«Прошло 13 лет со дня Шиндисской битвы. Сегодня Грузия чтит бессмертную память 17-ти самоотверженных героев, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Родины. 11 августа 2008 года в неравной битве с врагом в селе Шиндиси грузинские солдаты пожертвовали собой ради собственной страны.



Самоотверженность героев Шиндиси – это вызывающая гордость страница истории Грузии, которая вместе с пролитой кровью питает надежду на будущее. Страна, для солдат которой свобода и земля Родины дороже собственной жизни, нет поводов для уныния и безнадежности.



Именно в этот день, решением президента Грузии, высшей государственной наградой, Орденом Национального Героя Грузии, был награжден младший сержант Александр Ониани, который самоотверженно сражался до конца и не сдался живым врагу. Из-за существующих ограничений церемония награждения не состоится сегодня в том масштабе, которого заслуживает звание Национального героя. Церемония награждения будет назначена сразу после снятия ограничений, - отмечается в заявлении администрации президента Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





