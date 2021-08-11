

Габуния: в стране может возникнуть необходимость в развертывании полевых госпиталей

11.08.2021 13:45





Если в последующие 7-10 дней сохранится та же тенденция роста эпидемии, разумеется, нам придется мобилизовать дополнительно альтернативные гостиницы, и речь также идет о том, каким будет полевое решение, что нами прежде никогда не использовалось», - об этом замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила в беседе с журналистами.



По ее словам, госпитальный сектор работает с максимальной нагрузкой.



«Сегодня количество случаев опять превышает 5 000. Разумеется, госпитальный сектор работает в условиях максимальной нагрузки. За эти 2-3 дня было мобилизовано до 7 500 коек.



Если в последующие 7-10 дней сохранится та же тенденция роста эпидемии, разумеется, нам придется мобилизовать дополнительно альтернативные гостиницы, и речь также идет о том, каким будет полевое решение, что нами прежде никогда не использовалось», - заявила Габуния.



На вопрос, в каком случае произойдет переход на полевые госпитали, Габуния отвечает, что сегодня «говорить об этом очень сложно».



«8 000 – наш максимум. Это то количество коечного фонда, который мы можем выделить со стороны госпитального сектора. К этому еще добавится количество гостиниц. Сегодня об этом говорить очень сложно, это будет на уровне предварительного предположения, однако следующий день активно покажет картину этого», - отметила Габуния.



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