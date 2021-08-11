

Премьер Грузии приписал себе особые заслуги в поставках вакцин

11.08.2021 14:37





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о своей особой заслуге в деле доставки в страну вакцин от коронавируса. Выступая на церемонии выдвижения кандидата от правящей партии в мэры Цалки, глава правительства заявил, что до его назначения на эту должность прививок в Грузию не поступало.



«Пять месяцев назад вакцины не было. Мы ждали ответа платформы COVAX, от которой все страны ожидали вакцины. Но произошла задержка, и вакцины в Грузию к тому времени, когда я был назначен премьер-министром, не поступили. Тогда я дал поручение своему кабинету и начать работать напрямую с производителями, с поставщиками. В то время вообще никто не выходил на связь. Неделями ждали ответа по мейлу.



Еще во время моего первого срока на посту премьер-министра я познакомился с генеральным директором ВОЗ, который тогда был министром иностранных дел. У меня была с ним прямая коммуникация. И при его личном посредничестве я связался с президентом компании-производителя Pfizer».



Между тем, следует напомнить, что 500 тысяч доз вакцины Pfizer являются даром правительства США Грузии.



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