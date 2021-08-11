

Каладзе обещает повысить зарплату сотрудникам Мэрии Тбилиси

11.08.2021 14:47





По словам мэра Тбилиси Каха Каладзе, с 2022 года будет повышена заработная плата работников мэрии.



9 августа о необходимости повышения заработной платы госслужащим заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили.



Каладзе отреагировал на заявление премьер-министра на заседании правительства столицы 11 августа заявив, что «со следующего года вопрос оплаты труда будет рассматриваться и в масштабах муниципалитета».



По словам мэра, размер заработной платы, не менялся уже несколько лет, и труд людей находящихся на «службе у граждан и государства, не оценен должным образом».



«Мы не единожды говорили об этом и перед пандемией было принято решение повысить зарплаты, однако пандемия радикально изменила наши планы.



Радикально изменилась и программа реализации заявленных нами проектов, приоритетными стали другие направления», — сказал Каладзе.



Мэр Тбилиси поручил своим заместителям активно работать в тесном сотрудничестве с центральными властями, для того чтобы с января 2022 года стало возможным повысить зарплаты служащим мэрии.



По словам Каладзе повысить зарплаты со следующего года можно будет, «при условии наличия хорошего экономического роста». А цель этого решения — «максимально приблизить существующие ставки по заплатам, к ставкам в частном секторе».



«Государственный сектор не может конкурировать с частным сектором по оплате труда, что способствует оттоку квалифицированных кадров», — заявил мэр столицы.



По данным неправительственной организации «Институт развития свободы информации», муниципалитет города Тбилиси выделяется среди органов местного самоуправления Грузии как по статусу, так и по показателям финансирования.



По данным организации, бюджет города превышает один миллиард лари. Соответственно рациональное управление бюджетными средствами как со стороны исполнительных, так и со стороны представительных органов сопряжено со значительными рисками.



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