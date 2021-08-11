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Каладзе обещает повысить зарплату сотрудникам Мэрии Тбилиси
11.08.2021 14:47
По словам мэра Тбилиси Каха Каладзе, с 2022 года будет повышена заработная плата работников мэрии.
9 августа о необходимости повышения заработной платы госслужащим заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили.
Каладзе отреагировал на заявление премьер-министра на заседании правительства столицы 11 августа заявив, что «со следующего года вопрос оплаты труда будет рассматриваться и в масштабах муниципалитета».
По словам мэра, размер заработной платы, не менялся уже несколько лет, и труд людей находящихся на «службе у граждан и государства, не оценен должным образом».
«Мы не единожды говорили об этом и перед пандемией было принято решение повысить зарплаты, однако пандемия радикально изменила наши планы.
Радикально изменилась и программа реализации заявленных нами проектов, приоритетными стали другие направления», — сказал Каладзе.
Мэр Тбилиси поручил своим заместителям активно работать в тесном сотрудничестве с центральными властями, для того чтобы с января 2022 года стало возможным повысить зарплаты служащим мэрии.
По словам Каладзе повысить зарплаты со следующего года можно будет, «при условии наличия хорошего экономического роста». А цель этого решения — «максимально приблизить существующие ставки по заплатам, к ставкам в частном секторе».
«Государственный сектор не может конкурировать с частным сектором по оплате труда, что способствует оттоку квалифицированных кадров», — заявил мэр столицы.
По данным неправительственной организации «Институт развития свободы информации», муниципалитет города Тбилиси выделяется среди органов местного самоуправления Грузии как по статусу, так и по показателям финансирования.
По данным организации, бюджет города превышает один миллиард лари. Соответственно рациональное управление бюджетными средствами как со стороны исполнительных, так и со стороны представительных органов сопряжено со значительными рисками.
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