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Минкульт объявляет конкурс на съемки фильма о Давиде Агмашенебели
11.08.2021 17:01
Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии по случаю 900-летия победы в Дидгорской битве объявляет конкурс на создание полнометражного художественного фильма о грузинском царе Давиде Агмашенебели (Давид IV Строитель).
Как сказано в сообщении ведомства, конкурс будет объявлен 12 августа, возможность принять в нем участие получат работающие в Грузии кинокомпании:
«Конкурс состоит из нескольких этапов.
Этап 1
Компании, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить:
1. Краткое содержание сценария до 3 страниц;
2. Режиссерское видение;
3. Видение продюсера, при котором необходимо сосредоточить внимание на производственных аспектах фильма, а не на способах получения финансирования.
2 этап
Министерство культуры создаст профессиональную комиссию, которая выберет один или несколько (не более трех) лучших проектов из представленных на конкурс.
Выбранному проекту или проектам будет предоставлено время для подачи:
1. Детального сценария без диалогов;
2. Визуальной презентации фильма (эскизы декораций и костюмов, локации и др.).
По окончании данного этапа комиссия окончательно определит победителя для создания первоначального варианта сценария.
3 этап
Компании будет дан месяц на написание окончательной версии полного сценария.
В общей сложности компания-победитель получит эквивалент 20 000 долларов в лари для работы над сценарием и проектом фильма, и у нее будет 7,5 месяцев на работу.
4 этап
С компанией будет подписано соглашение о деталях и сроках выхода фильма. Права на фильм принадлежат государству», - говорится в заявлении министерства.
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