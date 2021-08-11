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Минкульт объявляет конкурс на съемки фильма о Давиде Агмашенебели


11.08.2021   17:01


Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии по случаю 900-летия победы в Дидгорской битве объявляет конкурс на создание полнометражного художественного фильма о грузинском царе Давиде Агмашенебели (Давид IV Строитель).

Как сказано в сообщении ведомства, конкурс будет объявлен 12 августа, возможность принять в нем участие получат работающие в Грузии кинокомпании:

«Конкурс состоит из нескольких этапов.

Этап 1

Компании, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить:

1. Краткое содержание сценария до 3 страниц;

2. Режиссерское видение;

3. Видение продюсера, при котором необходимо сосредоточить внимание на производственных аспектах фильма, а не на способах получения финансирования.

2 этап

Министерство культуры создаст профессиональную комиссию, которая выберет один или несколько (не более трех) лучших проектов из представленных на конкурс.

Выбранному проекту или проектам будет предоставлено время для подачи:

1. Детального сценария без диалогов;

2. Визуальной презентации фильма (эскизы декораций и костюмов, локации и др.).

По окончании данного этапа комиссия окончательно определит победителя для создания первоначального варианта сценария.

3 этап

Компании будет дан месяц на написание окончательной версии полного сценария.

В общей сложности компания-победитель получит эквивалент 20 000 долларов в лари для работы над сценарием и проектом фильма, и у нее будет 7,5 месяцев на работу.

4 этап

С компанией будет подписано соглашение о деталях и сроках выхода фильма. Права на фильм принадлежат государству», - говорится в заявлении министерства.

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