

Минкульт объявляет конкурс на съемки фильма о Давиде Агмашенебели

11.08.2021 17:01





Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии по случаю 900-летия победы в Дидгорской битве объявляет конкурс на создание полнометражного художественного фильма о грузинском царе Давиде Агмашенебели (Давид IV Строитель).



Как сказано в сообщении ведомства, конкурс будет объявлен 12 августа, возможность принять в нем участие получат работающие в Грузии кинокомпании:



«Конкурс состоит из нескольких этапов.



Этап 1



Компании, желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить:



1. Краткое содержание сценария до 3 страниц;



2. Режиссерское видение;



3. Видение продюсера, при котором необходимо сосредоточить внимание на производственных аспектах фильма, а не на способах получения финансирования.



2 этап



Министерство культуры создаст профессиональную комиссию, которая выберет один или несколько (не более трех) лучших проектов из представленных на конкурс.



Выбранному проекту или проектам будет предоставлено время для подачи:



1. Детального сценария без диалогов;



2. Визуальной презентации фильма (эскизы декораций и костюмов, локации и др.).



По окончании данного этапа комиссия окончательно определит победителя для создания первоначального варианта сценария.



3 этап



Компании будет дан месяц на написание окончательной версии полного сценария.



В общей сложности компания-победитель получит эквивалент 20 000 долларов в лари для работы над сценарием и проектом фильма, и у нее будет 7,5 месяцев на работу.



4 этап



С компанией будет подписано соглашение о деталях и сроках выхода фильма. Права на фильм принадлежат государству», - говорится в заявлении министерства.



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