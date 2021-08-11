

В Грузии задержан госчиновник обвиняемый в присвоении более 100 тысяч лари

11.08.2021 17:04





По данным прокуратуры Грузии, арестован глава одного из государственных органов местного самоуправления, незаконно присвоивший более 100 тысяч лари, часть которых была переведена на счет тотализатора.



Речь идет о главе Агентства программ и услуг Министерства финансов и отраслевой экономики Автономной Республики Абхазия. По данным ведомства, из общей суммы присвоенных средств, 84 тысячи лари обвиняемый перечислил на свой банковский счет.



Задержанному были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая присвоение крупных сумм денег, изготовление и использование поддельного документа и легализации денег добытых незаконным путем. 9 августа он был заключен под стражу, в данный момент он прибывает в предварительном заключении.



В официальном заявлении обвинение также описывает обстоятельства, установленные следствием. Ведомство также заявляет, что было зафиксировано несколько случаев хищения, и приводит описание преступной схемы.



Так например, в ходе расследования дела выяснилось, что 15 сентября 2020 года было подписано соглашение о софинансировании между компанией Mederi и Агентством сельского развития в рамках государственной целевой программы «Посей будущее».



На основании чего 31 декабря 2020 года А (А) ИП «Агентство сельского развития» перечислило на банковский счет компании Mederi целевой транш, предусмотренный контрактом — 116 460 лари.



Для подтверждения целевого расходования транша бенефициар должен был предоставить в ведомство заверенный банком документ о переводе суммы софинансирования, а именно 31 325 евро (что эквивалентно 116 460 лари) на банковский счет польской компании.



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