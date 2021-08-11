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Три оппозиционные партии Грузии выдвинут общих мажоритарных кандидатов в Тбилиси
11.08.2021 17:07
Партии «Европейская Грузия», «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» выдвинут общих мажоритарных кандидатов в Тбилиси.
Об этом решении лидеры партии Гиги Бокерия, Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария заявили на совместном брифинге 11 августа. Имена кандидатов будут названы в воскресенье, 15 августа.
Несколько недель назад лидер «Единого национального движения» (ЕНД) Ника Мелия заявил, что его партия не будет выдвигать мажоритарных кандидатов ни в одном из тбилисских округов.
Сегодня Хоштария отметила, что приветствует решение ЕНД.
В свою очередь лидер «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, заявил «это не простые выборы», это «политическая борьба между злом и свободой».
«Важно, чтобы все понимали, то что хорошо понимает большая часть критически настроенных. Это то, что даже после смены этого вредоносного и опасного правительства, концентрация власти не должна оказаться в руках одной политической силы», — сказал Бокерия.
Он также выразил надежду, на то что оппозиция придет к совместной договоренности «по конфигурации» в регионах, и что это произойдет в течение нескольких дней, а не затянется на недели.
Местные выборы пройдут в Грузии 2 октября. Председатель ЕНД Ника Мелия будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси, Элене Хоштария — на пост председателя Сакребуло. «Гирчи — Больше свободы» выдвинет кандидата в вице-мэры.
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