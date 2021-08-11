

Мэрия Тбилиси ужесточает контроль за ношением масок

11.08.2021 17:11





В Тбилиси ужесточат контроль за ношением масок в местах скопления людей и общественном транспорте. Об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.



«Ношение масок обязательно везде, особенно, в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. В этом направлении мы усилим контроль», — сказал он.



Каладзе также призвал граждан принять участие в процессе вакцинации от коронавируса, подчеркнув, что это единственный способ победы над невидимым врагом.



«Я надеюсь на мудрость нашего общества, которое является главной опорой жизнеспособности такой маленькой нации, как наша. Только осознавая реальность опасности, мы сможем достойно справиться с этим вызовом. Давайте защитим себя, свою жизнь, наших детей, матерей, отцов, бабушек и дедушек», — сказал Каладзе.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. В понедельник власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания.



С 10 августа в стране снова стало обязательным ношение масок не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где собираются более пяти человек. Строже стали контролировать запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и других подобных мероприятий, а также запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время.



С начала пандемии в Грузии было выявлено около 461,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 409,1 тысячи пациентов выздоровели, 6 230 скончались.



Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 11 августа достигло 688 940. Это более 18,5% от всего населения Грузии. Обе дозы получили 210 776 граждан, что составляет 5,6% населения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





