

Гарибашвили: Прививка – единственный выход

11.08.2021 19:05





Всеми испробованы всяческие методы, закрытия, однако, все согласились с тем, что прививка – это единственный выход. Привитый гражданин не умирает. Это нужно всем осознать и привиться, - завил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Гардабани на представлении кандидата в мэры Гардабани Давида Каргаретели.



«Хочу воспользоваться случаем и еще раз сказать вам о важности прививки. Мы сейчас слушаем ученых, и вырисовывается следующая картина: хотим мы или нет, но это излишнее упрямство никак не идет нам на пользу. Всем следует привиться, друзья. Это наша покорнейшая просьба, совет, рекомендация и призыв ученых, поскольку кроме прививки нет других рецептов, ресурсов, никакого другого выхода ни у нашего правительства, ни у других мировых правительств.



Всеми испробованы всяческие методы, закрытия, однако, все согласились с тем, что прививка – это единственный выход. Привитый гражданин не умирает. Это нужно всем осознать и привиться.



По словам главы правительства, все должно быть сделано для облегчения жизни населения.



«Будь то мэр, глава управы, председатель муниципального собрания (сакребуло), премьер-министр, министр, председатель парламента или член парламента, все мы настроены так, что всё должно быть сделано для облегчения жизни населения. Все проблемы, какие есть у граждан, должны быть решены кратчайшим образом. Это должно быть нашей главной заботой и задачей», - заявил Ираклий Гарибашвили.



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