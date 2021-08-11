Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Будут введены денежные санкции за повреждение флагов международных организаций и стран


11.08.2021   19:18


Парламент Грузии начинает рассмотрение законодательной инициативы, на основании которой вводятся денежные санкции за повреждение флагов международных организаций и стран, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения.

«Проект изменений, которые планируется внести в «Кодекс об административных правонарушениях», комитет по защите прав человека рассмотрит в первом чтении на заседании 12 августа.

Согласно законопроекту, административная ответственность устанавливается за осквернение официальных символов Евросоюза, Организации Североатлантического договора и всех тех международных организаций, членами которых является Грузия. Также, на лицо будет привлечено к административной ответственности за осквернение национальных символов тех государствах, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения и которые подняты или вывешены на публичных учреждениях, перед публичными учреждениями или в зданиях публичных учреждений.

В этом направлении в «Кодекс об административных правонарушениях» добавляется специальная статья, согласно которой, упомянутые деяния приведут к штрафованию физического лица на 1 000 лари. Повторное совершение этих же деяний повлечет для физического лица штраф в размере 2 000 лари или административный арест сроком до 15 суток.

Инициаторами проекта являются – председатель парламента Грузии Каха Кучава и члены парламента: Алеко Элисашвили, Фридон Инджия, Хатуна Самнидзе, Николоз Самхарадзе и Бадри Джапаридзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна