

Будут введены денежные санкции за повреждение флагов международных организаций и стран

11.08.2021 19:18





Парламент Грузии начинает рассмотрение законодательной инициативы, на основании которой вводятся денежные санкции за повреждение флагов международных организаций и стран, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения.



«Проект изменений, которые планируется внести в «Кодекс об административных правонарушениях», комитет по защите прав человека рассмотрит в первом чтении на заседании 12 августа.



Согласно законопроекту, административная ответственность устанавливается за осквернение официальных символов Евросоюза, Организации Североатлантического договора и всех тех международных организаций, членами которых является Грузия. Также, на лицо будет привлечено к административной ответственности за осквернение национальных символов тех государствах, с которыми Грузия поддерживает дипломатические отношения и которые подняты или вывешены на публичных учреждениях, перед публичными учреждениями или в зданиях публичных учреждений.



В этом направлении в «Кодекс об административных правонарушениях» добавляется специальная статья, согласно которой, упомянутые деяния приведут к штрафованию физического лица на 1 000 лари. Повторное совершение этих же деяний повлечет для физического лица штраф в размере 2 000 лари или административный арест сроком до 15 суток.



Инициаторами проекта являются – председатель парламента Грузии Каха Кучава и члены парламента: Алеко Элисашвили, Фридон Инджия, Хатуна Самнидзе, Николоз Самхарадзе и Бадри Джапаридзе.



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