

Белоруссия отказалась принять первого за 12 лет посла США



"Медуза" 12.08.2021 16:39



МИД Беларуси отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Такое решение, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, принято в ответ на санкции, введенные США.



Наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Джули Фишер послом США в нашей стране.



В Венской конвенции о дипломатических сношениях, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, прописаны такие ситуации. «Поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но, если понадобится, мы разъясним», — сказал Глаз.



Также пресс-секретарь белорусского МИД сообщил, что США предложено до 1 сентября сократить численность сотрудников своего посольства в Минске до пяти человек.



На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне.



Джули Фишер, занимающаяся в Госдепартаменте США делами Европы и Евразии, была выдвинута на пост посла США в Минске в апреле 2020 года, когда в Белом доме находился Дональд Трамп.



Белорусским послом в США должен был стать замглавы МИД Олег Кравченко. В декабре 2020 года Кравченко умер, так и не успев уехать в Вашингтон.



Беларусь отозвала посла из США в марте 2008 года на фоне введения американских санкций в отношении белорусских компаний. Вскоре после этого американский посол также покинул Минск. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляют временные поверенные.



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