

Компании «Теласи» и «Телмико» оштрафованы за неточное начисление счета за электроэнергию

12.08.2021 16:57





Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии оштрафовала «Телмико» на 75 000 лари и «Теласи» на 50 000 лари.



Причиной штрафа являются систематически неточные начисления счета на абонентов по городу Тбилиси.



По разъяснению Национальной комиссии по регулированию электроэнергии и водоснабжения Грузии, в комиссию с жалобами на нарушение этими компаниями прав потребителей обратились многие граждане. Жалобы были связаны с несоответствием потребленного в период с июня по июль 2021 года тарифа на электроэнергию, и случаями увеличения начисления оплаты.



Компаниям «Теласи» и «Телмико» установили сроки устранения нарушений. Кроме того, согласно решению Национальной комиссии по регулированию электроэнергии и водоснабжения Грузии, компаниям было поручено подкорректировать чрезмерно начисленные гражданам суммы.



«Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии призывает компании тщательно выполнять свои обязательства в соответствии с законодательством, чтобы больше не было таких грубых нарушений. В случае повторения нарушений, комиссия вновь обсудит предусмотренные законом санкции», - говорится в заявлении.



С 1 июля 2021 года население Тбилиси получает квитанцию на электроэнергию не от «Теласи», а от «Телмико», а население регионов вместо «Энерго-Про Джорджия»- от «ЕП Джорджия».



Изменение связано с проводимой реформой в энергетическом секторе страны, согласно которой по закону была разграничена деятельность по распределению и поставке электроэнергии. До сих пор и электроснабжение, и распределение осуществлялось одним и тем же юридическим лицом, но теперь эта деятельность была разделена. Именно поэтому «Теласи» и «Энерго Про Джорджия» учредили новые компании, которые будут осуществлять деятельность по поставке электроэнергии напрямую.



Реформа должна стимулировать конкуренцию на рынке электроэнергии. В рамках реформы вновь созданным компаниям будет предоставлен статус универсального распределителя, который будет предоставлять потребителям электроэнергию по фиксированной цене по установленному тарифу.





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