

Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели

12.08.2021 17:45





Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели – с 14 августа по 4 сентября. Как пояснил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, ограничение не затронет междугородний транспорт.



По его словам, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу детские развлекательные центры.



Еще одно ограничение затронет работу ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00 (действующее ограничение – до 24:00).



Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.

По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.



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