

С сентября в ряд учреждений смогу попасть только вакцинированные или имеющией отрицательный ковид-тест граждане

12.08.2021 18:05





С сентября в некоторые учреждения могут допускать только вакцинированных граждан или граждан с отрицательным результатом теста.



Как сообщил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, вопрос поднял руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



«На сегодняшнем заседании глава Национального центра по контролю заболеваний рекомендовал Координационному совету, чтобы с сентября в объекты питания, спа, фитнес-центры и другие аналогичные учреждения пускали только в случае одной вакцины или полного курса вакцинации, ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа или быстрого теста на антигены, проведенного за последние 24 часа», — — об этом заявил руководитель Оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.



Как отметил Георгий Гибрадзе, совет обсудит вопрос, и общественность будет проинформирована о принятых решениях.





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