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Госведомствам поручено перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 14 августа по 4 сентября


12.08.2021   19:37


По решению координационного совета, публичным ведомствам поручено максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 14 августа по 4 сентября.

Как заявил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, с аналогичной рекомендацией совет обращается и к частным работодателям.

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