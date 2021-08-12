

Госведомствам поручено перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 14 августа по 4 сентября

12.08.2021 19:37





По решению координационного совета, публичным ведомствам поручено максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы с 14 августа по 4 сентября.



Как заявил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе, с аналогичной рекомендацией совет обращается и к частным работодателям.



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