

ПЦР-тесты и тесты на антиген на коронавирус могут больше не быть бесплатными

12.08.2021 19:39





Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе заявляет, что ПЦР-тесты и тесты на антиген на коронавирус могут больше не быть бесплатными.



Кроме того, на заседании Координационного совета глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения выдвинул инициативу, чтобы сделать возможным вход в определенные учреждения в случае вакцинации или отрицательного результата теста.



«Центр по контролю заболеваний выдвинул наше предложение. Это не новый велосипед. Вы знаете, многие страны уже используют это при входе в различные заведения, такие как принимающие заведения, кафе, рестораны, салоны красоты, спортзалы, тренажерные залы и так далее. Чтобы их допускали. В западных странах, где охват вакцинацией высок, они разрешают полностью вакцинированным, но, пока мы не достигнем 10 процентов, мы сейчас примерно на семи процентах по вакцинации. Пока не превзойдем 10 процентов, до тех пор мы допустим, чтобы хоть одной дозой вакцинированный человек был допущен в закрытое здание, безо всяких дополнительных мероприятий, или, если он не был вакцинирован, он должен сделать тест в течение последних 72 часов и получить отрицательный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антигены в течение последних 24 часов. Мы подняли этот вопрос. Возможно, совет обсудит это еще раз. Наше предложение состояло в том, чтобы дать людям время подготовиться. Государство дает возможность населению привиться бесплатно, но если мы не вакцинируемся и хотим ходить в ресторан, хотим посетить эти заведения, то будьте любезны и платите за тестирование сами или за счет вашего работодателя», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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