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Президент Грузии наградила Шоту Карселадзе посмертно за спасение 14-летне девочки
12.08.2021 19:55
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила 36-летнего жителя Тбилиси Шоту Карселадзе медалью «За гражданскую самоотверженность», который 3 июля 2021 года в районе Ортачала бросился в Мтквари на помощь тонущей 14-летней девочке, спас её, но сам утонул.
Президент Грузии вручила государственную награду матери Шоты Карселадзе Марине Гарсеванишвили.
Церемония награждения прошла во дворце Орбелиани при участии сестры и друга Шоты Карселадзе.
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