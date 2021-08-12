

Глава Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Аджарии сложная

12.08.2021 22:03





Эпидемиологическая ситуация в Аджарии сложная, однако пока что ею удается управлять. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге в Батуми.



Глава Минздрава прибыла в Аджарию, чтобы ознакомиться с эпидситуацией в регионе. Она провела встречу с главой правительства АР Торнике Рижвадзе и представителями клинической группы.



«У нас довольно сложная ситуация в Аджарии, и причина визита связана с этим, однако важно, что в Аджарии хорошо управляют ситуацией с пациентами и мобилизация больничных коек максимальна. Кроме того, мы с моим заместителем проведем встречи с клинической группой для улучшения текучести пациентов, а также у нас будут встречи с гостиничным сектором, поскольку наша задача и цель — своевременно выписывать пациентов и переводить их из больниц в гостиницы, где также мобилизованы врачи», — заявила Тикарадзе.



По ее словам, сегодня в Аджарии в ковид-гостиницах работает около 200 врачей и 300 медсестер.



Министр также привела данные по загруженности больниц. По ее словам, в настоящее время свободными остаются около 500 мест из 8 тысяч, отведенных в клиниках Грузии для пациентов с коронавирусом.



В целом в стране порядка 48 тысяч активных случаев инфицирования. Из них 38 тысяч пациентов проходят лечение на дому, их консультируют семейные врачи. Как отметила Тикарадзе, ежедневно фонд семейных врачей увеличивается в среднем на 40 специалистов.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфекции, из которых 811 приходятся на Аджарию.



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