

Президент: ГПЦ должна призвать граждан к вакцинации

12.08.2021 23:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) должна сыграть свою роль в борьбе с пандемией коронавируса и благословить прихожан, чтобы они могли «осуществить настоящую свободу». Об этом Зурабишвили заявила сегодня в своем поздравительном обращении по случаю Дидгороба.



Президент недвусмысленно намекнула на то, что церковь должна призвать прихожан пройти вакцинацию от коронавируса. Она указала, что перед Дидгорской битвой 900 лет назад ГПЦ смогла воплотить единство, которое предшествовало победе над врагом и укрепило нацию.



«Грузинская церковь всегда стояла личностную свободу, выбор и ответственность и стоит сегодня, но сегодня трудно представить осуществление настоящей свободы без благословения. Таков сегодня вызов для Церкви и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе – представители медицинской сферы, государственные ведомства и лидеры, общество и церковь – все будут нести ответственность за результат, который наступит завтра», — сказала Зурабишвили.



«Нам предстоит выиграть нашу Дидгорскую битву», — добавила она.



На фоне слухов о планируемой вакцинации Каталикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго, накануне предстоятель ГПЦ распространил обращение, где говорилось, что его решение не должно влиять на граждан, до сих пор воздерживающихся от прививки. При этом Илия Второй подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, и не должна становиться поводом для осуждения.



Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфекции, а 49 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии. Из них 218 167 получили обе дозы, что составляет менее 6% населения.



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